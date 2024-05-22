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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2 эластичный, №1 - Киев (263932) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (3)
716,10 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
620,80 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
532,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
693,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
495,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
693,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
693,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (2)
693,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 5
Всего: упаковка (2)
693,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
546,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Ужгород, ул. Грибоедова, 20
Всего: упаковка (2)
693,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом