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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, бежевый эластичный, №1 - Харьков (175818) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -37,16 грн
310,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Григоровича-Барского, 1
Всего: упаковка (1)
288,47 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
716,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (6)
716,10 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
716,10 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
535,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 64-А
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Львов, ул. Максимовича, 9
Всего: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Свалява, ул. Главная, 55
Всего: упаковка (1)
546,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (3)
677,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Берегово, пл. Кошута, 5
Всего: упаковка (2)
594,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
594,15 грн