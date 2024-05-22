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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 3, бежевый эластичный, №1 - Киев (175817) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
345,20
Экономия: -0,20 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -75,30 грн
345,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
345,20
Экономия: -0,20 грн
345,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом