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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, бежевый эластичный, №1 - Львов (175816) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
395,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (2)
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (1)
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (3)
395,90 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6
Всего: упаковка (1)
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 35
Всего: упаковка (2)
399,80
Экономия: -3,90 грн
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Носовка, ул. Центральная, 33
Всего: упаковка (3)
514,30
Экономия: -118,40 грн
395,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (1)
533,20
Экономия: -137,30 грн
395,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 73
Всего: упаковка (1)
620,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Косов, ул. Небесной Сотни, 26-Б
Всего: упаковка (1)
627,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Чоп, ул. Берег, 18-Б
Всего: упаковка (2)
649,20 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, просп. Мира, 69
Всего: упаковка (3)
633,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом