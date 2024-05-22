Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2036, размер 2 серый паховый левосторонний, №1 - Львов (475927) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
1124,00 грн
В других городах:
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (4)
965,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Почаев, ул. Воссоединения, 11-А
Всего: упаковка (1)
813,80 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 73
Всего: упаковка (1)
1053,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом