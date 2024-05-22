К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Почаев, ул. Воссоединения, 11-А Всего: упаковка (1) 813,80 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Владимир, ул. Ковельская, 73 Всего: упаковка (1) 1053,60 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется через 37 мин График работы Львов, ул. Навроцкого, 23 Всего: упаковка (1) 1124,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Сокольники, ул. Стрыйская, 20 Всего: упаковка (4) 965,00 грн