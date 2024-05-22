Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 2 бежевый (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Львов (464202) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (7)
716,99
Экономия: -110,39 грн
606,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
Всего: упаковка (3)
773,99
Экономия: -167,39 грн
606,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 53/6
Всего: упаковка (6)
716,99
Экономия: -110,39 грн
606,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Ужгород, ул. Толстого Льва, 7-А
Всего: упаковка (2)
716,99
Экономия: -110,39 грн
606,60 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
729,00
Экономия: -21,87 грн
707,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/4
Всего: упаковка (2)
715,99
Экономия: -109,39 грн
606,60 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
528,00
Экономия: -26,40 грн
501,60 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
801,00
Экономия: -24,03 грн
776,97 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом