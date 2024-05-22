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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 4 пупочный, серый, №1 - Киев (420675) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
957,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
968,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
970,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
962,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
966,44 грн
Лекафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (1)
479,87 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
966,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
970,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
966,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
963,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
966,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
965,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 7
Всего: упаковка (1)
957,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
960,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
965,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (3)
968,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
964,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
964,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
961,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
964,48 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
966,54 грн