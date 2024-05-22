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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2034 серый размер 3, паховый универсальный, №1 - Киев (410292) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1127,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
1125,69 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 38 мин
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
1056,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 105
Всего: упаковка (1)
1128,53 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
792,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
1133,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1121,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
1136,23 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1123,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1128,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1132,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1136,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1133,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 38 мин
Берегово, пл. Героев, 1
Всего: упаковка (1)
1070,08 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется через 38 мин
Дубровица, ул. Мира, 3
Всего: упаковка (1)
883,69 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 38 мин
Тернополь, ул. Госпитальная, 6/77
Всего: упаковка (1)
1225,70 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Рожище, ул. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
883,69 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Рожище, ул. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
883,69 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (1)
1123,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом