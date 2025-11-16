Киев
Иглы атравматические с ПГА плетеным (Needles atraumatic with wicker PGA)

Запорожье (адрес не указан)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
81.7 км
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ 2/0 (3) 75 см №1
Опусмед
50,90
Экономия при брони: -2,84 грн
48,06 грн
