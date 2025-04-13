Киев
Иглы атравматические с ПГА плетеным (Needles atraumatic with wicker PGA)

Иглы атравматические с ПГА плетеным (Needles atraumatic with wicker PGA)

Киев (адрес не указан)
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Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
406.2 км
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ 2/0 (3) 75 см №1
Опусмед
47,93
Экономия при брони: -1,71 грн
46,22 грн
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