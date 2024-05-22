Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8506, эластичный размер M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (742955) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
275,23 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
407,97 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
Всего: упаковка (1)
426,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
382,01 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
426,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
389,37 грн