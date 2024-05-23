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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Одесса (743125) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
870,15
Экономия: -91,00 грн
779,15 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
597,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
Всего: упаковка (1)
812,69
Экономия: -91,41 грн
721,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
815,66
Экономия: -87,39 грн
728,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (1)
914,47
Экономия: -101,65 грн
812,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
869,59
Экономия: -119,24 грн
750,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
801,48
Экономия: -74,30 грн
727,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
Всего: упаковка (1)
871,99
Экономия: -166,69 грн
705,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: набор массажный (2)
864,62
Экономия: -100,53 грн
764,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: набор массажный (1)
810,73
Экономия: -83,77 грн
726,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: набор массажный (3)
914,27
Экономия: -163,49 грн
750,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
825,55
Экономия: -107,27 грн
718,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
776,07
Экономия: -62,12 грн
713,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
833,74
Экономия: -116,14 грн
717,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
806,70
Экономия: -59,80 грн
746,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
874,25
Экономия: -133,01 грн
741,24 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
625,80
Экономия: -23,14 грн
602,66 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
572,34
Экономия: -71,86 грн
500,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
791,25
Экономия: -70,83 грн
720,42 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
662,87
Экономия: -52,84 грн
610,03 грн