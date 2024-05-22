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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Киев (743125) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (3)
785,46
Экономия: -58,28 грн
727,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
870,17
Экономия: -68,36 грн
801,81 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
1180,00
Экономия: -341,87 грн
838,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
766,50
Экономия: -61,97 грн
704,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (1)
793,74
Экономия: -61,86 грн
731,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
810,99
Экономия: -105,69 грн
705,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Всего: упаковка (1)
849,99
Экономия: -144,69 грн
705,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, ул. Верховинная, 7
Всего: упаковка (1)
789,99
Экономия: -84,69 грн
705,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
833,64
Экономия: -86,12 грн
747,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
874,99
Экономия: -169,69 грн
705,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
994,75
Экономия: -290,87 грн
703,88 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: набор массажный (2)
868,86
Экономия: -108,27 грн
760,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: набор массажный (3)
851,21
Экономия: -124,37 грн
726,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: набор массажный (1)
810,73
Экономия: -83,77 грн
726,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: набор массажный (2)
864,62
Экономия: -100,53 грн
764,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (1)
914,47
Экономия: -101,65 грн
812,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
Всего: упаковка (1)
892,31
Экономия: -83,77 грн
808,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
781,99
Экономия: -76,69 грн
705,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: набор массажный (2)
767,31
Экономия: -30,01 грн
737,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 38 мин
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: набор массажный (3)
800,82
Экономия: -81,90 грн
718,92 грн