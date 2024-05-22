БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Киев (743125) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Прилуки, ул. Киевская, 279
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Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
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Смела, ул. Независимости, 30
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Шостка, ул. Черниговская, 7-А
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Полтава, ул. Алмазная, 6/11
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Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
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