БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №4 - Днепр (Днепропетровск) (743125) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
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Тростянец, ул. Благовещенская, 8
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
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Смела, ул. Независимости, 30
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