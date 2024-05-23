БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №8 - Запорожье (650173) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найденоВ других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: набор массажный (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: набор массажный (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
В других городах больше нет предложений с препаратом