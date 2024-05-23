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АТОМЕР ПРОПОЛИС БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Одесса (304207) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
205,89
Экономия: -27,23 грн
178,66 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
177,10 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (1)
181,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
173,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
165,13 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
239,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
188,16 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
243,60
Экономия: -73,70 грн
169,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 16-В
Всего: упаковка (1)
215,90
Экономия: -46,00 грн
169,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (1)
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
226,80
Экономия: -47,30 грн
179,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52/2
Всего: упаковка (2)
181,24
Экономия: -11,34 грн
169,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/3
Всего: упаковка (1)
212,01
Экономия: -42,11 грн
169,90 грн
Аптека №23
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Казацкая, 47
Всего: упаковка (1)
243,60
Экономия: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1)
239,80
Экономия: -60,30 грн
179,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Мичурина, 2
Всего: упаковка (1)
105,45 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
170,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (1)
217,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
190,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -79,23 грн
217,76 грн