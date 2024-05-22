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АТОМЕР ПРОПОЛИС БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Львов (304207) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
180,70 грн
В других городах:
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
188,10
Экономия: -0,08 грн
188,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
226,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
166,68
Экономия: -7,53 грн
159,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
Всего: упаковка (1)
174,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 43
Всего: упаковка (1)
226,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:30
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 28
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -47,23 грн
217,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (1)
217,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
190,53
Экономия: -1,53 грн
189,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Мичурина, 2
Всего: упаковка (1)
105,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Симиренко / Махова Александра, 1/2
Всего: упаковка (1)
201,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
155,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
270,10
Экономия: -90,60 грн
179,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
108,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -42,23 грн
217,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
159,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
187,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 16-В
Всего: упаковка (1)
215,90
Экономия: -46,00 грн
169,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
165,13 грн