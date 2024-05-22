Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиСолевые растворы для промывания носаАТОМЕР ПРОПОЛИС БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙЦены в аптеках

АТОМЕР ПРОПОЛИС БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Киев (304207) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
270,10
Экономия: -90,60 грн
179,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
155,81 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -42,23 грн
217,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
159,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
108,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
187,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Симиренко / Махова Александра, 1/2
Всего: упаковка (1)
201,12 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (1)
260,40 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
201,90 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
247,60 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
234,90 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (1)
202,60 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
252,20 грн
Галафарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (2)
194,30 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
208,70 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
208,40 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (1)
202,60 грн