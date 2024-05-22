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АТОМЕР ПРОПОЛИС БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (304207) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -68,23 грн
217,76 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
170,40 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -32,23 грн
217,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Белой Зины, 2
Всего: упаковка (1)
243,60
Экономия: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
226,80
Экономия: -47,30 грн
179,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/3
Всего: упаковка (1)
212,01
Экономия: -42,11 грн
169,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52/2
Всего: упаковка (2)
181,24
Экономия: -11,34 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1)
239,80
Экономия: -60,30 грн
179,50 грн
Аптека №23
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Казацкая, 47
Всего: упаковка (1)
243,60
Экономия: -73,70 грн
169,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (1)
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
226,80
Экономия: -47,30 грн
179,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
243,60
Экономия: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
216,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
184,16
Экономия: -6,30 грн
177,86 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Золочев, ул. Мудрого Ярослава, 20
Всего: упаковка (2)
175,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Смолино, ул. Казакова, 16-В
Всего: упаковка (1)
215,90
Экономия: -46,00 грн
169,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
Всего: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
165,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
187,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
159,24 грн