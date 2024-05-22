Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиСолевые растворы для промывания носаАТОМЕР БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙЦены в аптеках

АТОМЕР БЭБИ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Львов (304206) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
282,99
Экономия: -82,59 грн
200,40 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Куликов, пл. Независимости, 6-А
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -72,59 грн
200,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
173,37 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
173,25 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 2
Всего: упаковка (1)
173,39
Экономия: -0,64 грн
172,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Подгаецкая, 2
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -53,59 грн
200,40 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Жаворонковая, 40-Б/2
Всего: упаковка (2)
187,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Украинская, 36-А
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -53,59 грн
200,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
Всего: упаковка (1)
197,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
Всего: упаковка (1)
173,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Мичурина, 2
Всего: упаковка (1)
109,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чайки, ул. Лобановского, 28
Всего: упаковка (1)
173,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Василенко Николая, 19
Всего: упаковка (1)
176,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
99,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
102,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
197,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: упаковка (1)
185,12 грн