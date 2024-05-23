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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 2B, 1001, мягкой фиксации размер II, №1 - Запорожье (526307) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
342,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
344,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
376,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
377,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
380,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
376,98 грн
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Закрыто Открывается через 44 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
365,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
377,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
379,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
376,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
Всего: упаковка (1)
376,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
344,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (3)
380,93 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (1)
381,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (2)
365,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (2)
365,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 8-А
Всего: упаковка (1)
379,85 грн
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Закрыто Открывается через 44 мин
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
380,82 грн