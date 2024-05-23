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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 2B, 1001, мягкой фиксации размер II, №1 - Одесса (526307) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
379,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
342,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
401,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
377,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
340,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
353,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
380,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
313,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
394,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
365,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
377,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
Всего: упаковка (1)
299,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
381,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
376,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (2)
365,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (1)
381,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Доброслав, ул. Центральная, 58
Всего: упаковка (1)
380,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, -
Всего: упаковка (1)
357,55 грн