Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКАЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 2B, 1001, мягкой фиксации размер II, №1 - Днепр (Днепропетровск) (526307) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
286,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
257,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
380,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
389,44 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
379,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
380,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
345,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
386,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
344,16 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
391,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
175,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (1)
346,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
384,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
342,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (1)
343,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Северодонецкая, 2
Всего: упаковка (2)
377,09 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
346,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
376,59 грн