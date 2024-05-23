Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКАЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 2B, 1001, мягкой фиксации размер I, №1 - Запорожье (526305) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
Всего: упаковка (2)
333,50 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
317,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (1)
356,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яготин, ул. Шевченко Тараса, 56
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 44 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
238,10
Экономия: -7,14 грн
230,96 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
317,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -7,89 грн
255,11 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
402,40 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
372,60 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
336,00
Экономия: -10,08 грн
325,92 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
Всего: упаковка (1)
372,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Городенка, ул. Шевченко Тараса, 52
Всего: упаковка (1)
372,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (2)
356,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
356,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Коломыя, ул. Черновола Вячеслава, 43
Всего: упаковка (1)
317,75 грн