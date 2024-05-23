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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 3 серый высота 100 мм, №1 - Запорожье (475791) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
519,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
520,26 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
340,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
514,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
520,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
518,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -95,30 грн
398,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (2)
514,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 44 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
517,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 44 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
515,05 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
518,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
520,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
494,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
520,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
517,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
515,22 грн