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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 3 серый высота 100 мм, №1 - Одесса (475791) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
519,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
518,21 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
516,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
516,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
515,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
516,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
514,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50-А
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -95,30 грн
398,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
517,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
517,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
514,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (2)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
515,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
520,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
518,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
520,82 грн