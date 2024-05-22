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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 3 серый высота 100 мм, №1 - Киев (475791) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
518,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
517,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
515,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
515,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
520,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
514,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
519,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
520,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
515,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
516,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
515,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
517,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Зодчих, 52-А
Всего: упаковка (1)
519,77 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
515,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
516,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
520,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
519,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 55
Всего: упаковка (1)
516,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
518,27 грн