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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый высота 80 мм, №1 - Запорожье (475790) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 44 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
514,99 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -148,50 грн
345,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 44 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
520,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
518,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
494,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бойко, 3-А
Всего: упаковка (2)
519,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 12-В
Всего: упаковка (1)
519,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Всего: упаковка (1)
527,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
515,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Боровая, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
517,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
515,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
520,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
515,08 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
520,31 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
518,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
519,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
518,65 грн