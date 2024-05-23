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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый высота 80 мм, №1 - Одесса (475790) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
514,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
518,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
515,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
519,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
516,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
520,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
518,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
519,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
515,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бойко, 3-А
Всего: упаковка (2)
519,63 грн
Будьте здоровы
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Закрыто Открывается в 07:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
514,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
514,73 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -148,50 грн
345,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
489,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловское, ул. Центральная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
515,14 грн