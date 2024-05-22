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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый высота 80 мм, №1 - Львов (475790) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (2)
496,40 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (3)
494,00
Экономия: -148,50 грн
345,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
474,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
518,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
409,31
Экономия: -0,51 грн
408,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
474,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (2)
407,14
Экономия: -1,97 грн
405,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
519,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -148,50 грн
345,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
242,88
Экономия: -3,77 грн
239,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
514,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
481,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
405,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
517,13 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
481,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (2)
481,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
Всего: упаковка (1)
487,55
Экономия: -4,43 грн
483,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
515,62 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
489,18 грн