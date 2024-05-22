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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый высота 80 мм, №1 - Киев (475790) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
521,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Биокон
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
515,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
517,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Зодчих, 52-А
Всего: упаковка (1)
515,51 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (1)
320,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
521,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловское, ул. Центральная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
515,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
515,51 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (1)
412,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 33
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -234,50 грн
345,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 15-В
Всего: упаковка (1)
514,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
518,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
515,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Прилуки, ул. Киевская, 94
Всего: упаковка (1)
517,96 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
515,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
519,03 грн