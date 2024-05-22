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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый высота 80 мм, №1 - Харьков (475790) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
520,31 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
518,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
515,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
519,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
515,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
527,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
518,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
515,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
520,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
517,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
514,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
515,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
517,31 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
517,53 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
Всего: упаковка (1)
516,11 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Всего: упаковка (1)
494,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 12-В
Всего: упаковка (1)
519,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Боровая, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
517,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
494,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
278,99 грн