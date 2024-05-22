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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006k, kids серый размер 2, №1 - Львов (465907) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
212,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
237,30 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
236,03 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом