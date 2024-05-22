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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 1 серый, №1 - Харьков (465345) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
277,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (1)
358,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Белки, ул. Центральная, 6
Всего: упаковка (1)
299,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом