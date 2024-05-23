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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер II, №1 - Запорожье (408957) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
320,87
Экономия: -41,54 грн
279,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
283,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 26
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
311,60
Экономия: -31,07 грн
280,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
Всего: упаковка (1)
249,60 грн