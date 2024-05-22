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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер II, №1 - Харьков (408957) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
246,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
285,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
284,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
283,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
246,97 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
276,25
Экономия: -28,31 грн
247,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
272,10
Экономия: -24,07 грн
248,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
278,71
Экономия: -29,73 грн
248,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 17:30
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
272,46
Экономия: -23,24 грн
249,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
235,40 грн