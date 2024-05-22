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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер II, №1 - Днепр (Днепропетровск) (408957) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
320,87
Экономия: -41,54 грн
279,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
314,61
Экономия: -34,08 грн
280,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 26
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
235,40 грн