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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер I, №1 - Запорожье (408956) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Всего: упаковка (1)
242,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
155,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 26
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (2)
274,22
Экономия: -27,33 грн
246,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
270,89
Экономия: -7,99 грн
262,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
249,60 грн