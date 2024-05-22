Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКАЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер I, №1 - Львов (408956) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
247,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (2)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 10
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Козова, ул. Дорошенко, 2-Б
Всего: упаковка (1)
249,60 грн