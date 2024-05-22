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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер I, №1 - Киев (408956) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
284,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
249,60 грн