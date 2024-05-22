Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКАЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1002, мягкой фиксации детский (шина Шанца) размер I, №1 - Харьков (408956) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
246,57 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
282,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
282,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
245,89 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
272,10
Экономия: -24,07 грн
248,03 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
278,71
Экономия: -29,73 грн
248,98 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
249,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
272,46
Экономия: -23,24 грн
249,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
270,89
Экономия: -7,99 грн
262,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
249,60 грн