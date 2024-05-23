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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Запорожье (180611) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
Всего: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
Всего: упаковка (2)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн