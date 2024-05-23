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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Одесса (180611) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
390,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
415,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
379,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, бульв. Мрий, 7
Всего: упаковка (1)
334,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
330,31 грн