Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКАЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Львов (180611) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (2)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
334,91 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -91,45 грн
333,54 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, ул. Сагайдачного Петра, 15
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (1)
403,80
Экономия: -3,76 грн
400,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чинадиево, ул. Волошина, 59
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 33
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 25
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 66-А
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всего: упаковка (1)
333,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
370,99
Экономия: -37,45 грн
333,54 грн