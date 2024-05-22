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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Киев (180611) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
334,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
349,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Биокон
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Соборности, 1
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
Всего: упаковка (1)
334,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн