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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Харьков (180611) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 17:30
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
Всего: упаковка (1)
348,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
350,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ремесленная, 35/1
Всего: упаковка (1)
426,99
Экономия: -93,45 грн
333,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
Всего: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
333,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
333,45 грн