БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1001, мягкой фиксации размер III, люкс, №1 - Харьков (180611) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
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Харьков, ул. 23-го Августа, 34
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
В других городах:
Мед-сервис
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Бажаемо здоровья
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Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
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Изюм, ул. Старопочтовая, 16
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Сумы, ул. Ахтырская, 18
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Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
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Сумы, ул. Троицкая, 51
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Сумы, ул. Британская, 1
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Сумы, ул. Шевченко, 17
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Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Подорожник
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Сумы, ул. Ремесленная, 35/1
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Терновка, ул. Маяковского, 20
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Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
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Миргород, ул. Гоголя, 98-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Мед-сервис
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Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Мед-сервис
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Ромны, ул. Соборная, 9