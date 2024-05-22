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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер III, люкс, №1 - Львов (180610) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 32 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
508,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
Всего: упаковка (1)
636,99
Экономия: -131,67 грн
505,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
541,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
541,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
541,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
541,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
541,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
533,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
491,81 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
531,10 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
531,10 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
531,10 грн