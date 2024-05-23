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БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер II, люкс, №1 - Запорожье (180609) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
561,99
Экономия: -56,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Арианна
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
479,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (3)
615,00 грн
Люстдорф
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 54
Всего: упаковка (1)
479,50 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
483,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
615,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
508,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается через 45 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
487,00
Экономия: -14,61 грн
472,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
Всего: упаковка (1)
585,99
Экономия: -80,67 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
462,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
588,99
Экономия: -83,67 грн
505,32 грн