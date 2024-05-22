БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 1005, мягкой фиксации с жесткой вставкой размер II, люкс, №1 - Киев (180609) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 40 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Подорожник
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Мед-сервис
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Арианна
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Открыто Закроется через 40 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Палия Семена, 118
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Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 40 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 40 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Люстдорф
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Открыто Закроется через 40 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 54
Зарина
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А